Candidato esgota tempo e "foge" de debate em Cuiabá: "Boa sorte pro seu tempo"

O debate entre os candidatos à Prefeitura de Cuiabá, Abílio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT), que aconteceu nessa sexta-feira (25/10), na TV Centro América, afiliada da Globo, foi marcado por ironia, xingamentos entre ambas as partes e inviabilidade de diálogo, devido ao tempo extrapolado pelo candidato do PL e uma saída “pela tangente” ao ser questionado pelo rival do PT.



Após dois blocos com trocas de farpas entre os dois candidatos, que disputam uma vaga no poder executivo de Cuiabá neste segundo turno das eleições municipais, Abílio Brunini usou todo o seu tempo de 8 minutos para falar sobre suas propostas de governo e não respondeu diretamente aos questionamentos do petista.



O 3º bloco começou com a pergunta sobre as propostas para pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) direcionada a Lúdio Cabral, que respondeu prontamente ao adversário. Em seguida Abílio Brunini começou sua fala apresentando propostas sobre o assunto, emendando com outras.



Ao terminar seu discurso, Brunini declarou um “vote 22” e ironizou Lúdio desejando “uma boa sorte” ao tempo do candidato. Em seguida ele volta para a bancada tranquilamente e toma um refrigerante.

Lúdio chegou a chamar o rival de covarde, além de declarar que ele não tem maturidade para ser prefeito de Cuiabá, um discurso que tem sido bastante usado durante toda a campanha entre os dois candidatos.

No 4º e último bloco, Brunini seguiu com a mesma dinâmica e não respondeu diretamente às perguntas de Lúdio. De acordo com o candidato do PL, ele agiu dessa forma pois o seu rival estava interessado em apenas discutir e brigar. “Acredito que não seja útil eu ficar debatendo com o Lúdio ou discutindo com o ele, sendo que ele está muito mais focado em nos atacar e eu estou focado em apresentar propostas”, declarou.

