Com 100% das urnas apuradas, Abilio (PL) e Lúdio (PT) estão no 2º turno nas eleições de Cuiabá, com 39,61% e 28,31%, respectivamente. Eduardo Botelho (União) ficou em terceiro, com 27,77%.

Abilio Jacques Brunini Moumer é um arquiteto e político brasileiro, atualmente deputado federal por Mato Grosso. Ele iniciou a carreira política como vereador de Cuiabá, em 2016, eleito pelo Partido Social Cristão (PSC). Em 2020, disputou a prefeitura da cidade pelo Podemos, vencendo o primeiro turno, mas foi derrotado no segundo turno por Emanuel Pinheiro (MDB).

Para as eleições de 2024, Abilio conta com o apoio de uma coligação formada pelo PL, Partido Novo, PRTB e Democracia Cristã (DC). A vice na chapa é a coronel da Polícia Militar Vânia Rosa. O candidato declarou R$ 81 mil.

Lúdio Frank Mendes Cabral é deputado estadual por Mato Grosso, atualmente filiado ao PT. Ele disputou a Prefeitura de Cuiabá em 2012, foi ao segundo turno, mas perdeu para Mauro Mendes. Em 2014, concorreu ao governo do estado, ficando em segundo lugar.

O candidato conta com o apoio da chapa Coragem e Força para Mudar, com a composição da Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV) / PSD / Federação Psol Rede. Lúdio declarou ao TSE o total de bens de R$ 608.706,82.