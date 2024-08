Eleições 2024: conheça os candidatos à Prefeitura de Cuiabá (MT)

Quatro pessoas se candidataram para a Prefeitura de Cuiabá (MT) nas eleições municipais de 2024. Eles resgistraram candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e declararan informações sobre bens, escolaridade, profissão e número de urna, por exemplo.

Segundo a Legislação, qualquer cidadão pode disputar cargos eletivos, desde que preencham as condições de elegibilidade e de incompatibilidade previstas na Constituição como nacionalidade brasileira e estar em dia com a Justiça Eleitoral.

Confira os candidatos de Cuiabá:

Abilio

Abilio (foto: TSE)



Abilio Jacques Brunini Moumer é um arquiteto e político brasileiro, atualmente deputado federal por Mato Grosso. Ele iniciou a carreira política como vereador de Cuiabá, em 2016, eleito pelo Partido Social Cristão (PSC). Em 2020, disputou a prefeitura da cidade pelo Podemos, vencendo o primeiro turno, mas foi derrotado no segundo turno por Emanuel Pinheiro (MDB).

Para as eleições de 2024, Abilio conta com o apoio de uma coligação formada pelo PL, Partido Novo, PRTB e Democracia Cristã (DC). Sua vice na chapa é a coronel da Polícia Militar Vânia Rosa. O candidato declarou R$ 81 mil. O número na urna é 22.

Eduardo Botelho

Eduardo Botelho (foto: TSE)



José Eduardo Botelho, atualmente deputado estadual por Mato Grosso e candidato à prefeitura de Cuiabá pelo União Brasil. Foi presidente da Assembleia Legislativa de MT desde 2017. É engenheiro elétrico e matemático, e iniciou sua carreira política como deputado estadual em 2014 pelo PSB. Em 2018, foi reeleito pelo Democratas e, em 2022, ingressou no União Brasil.

Para as eleições de 2024, conta com o apoio da chapa Juntos Por Cuiabá, com os partidos União Brasil / Republicanos / PP / PODE / PMB / PSB / Solidariedade / Federação PSDB Cidadania. Seu vice é o médico Marcelo Sandrin (Republicanos). O candidato declarou R$ 3.365.264,50 ao TSE. O número de urna é 44.



Kennedy

Kennedy (foto: TSE)



Domingos Kennedy Garcia Sales é o candidato à prefeitura de Cuiabá pelo (MDB). Nasceu em Paranavaí (PR) e mudou-se para Cuiabá em 1982. Para as eleições de 2024, tem como vice a presidente estadual do PDT, Miriam Calazans. O candidato declarou ao TSE um valor de R$ 5.847.735,17. O número de urna é 15.

Lúdio

Lúdio (foto: TSE)

Lúdio Frank Mendes Cabral é deputado estadual por Mato Grosso, atualmente filiado ao PT. Ele disputou a Prefeitura de Cuiabá em 2012. Foi ao segundo turno, mas perdeu para Mauro Mendes. Em 2014, concorreu ao governo do estado, ficando em segundo lugar.

O candidato conta com o apoio da chapa Coragem e Força para Mudar, com a composição da Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV) / PSD / Federação Psol Rede. Lúdio declarou ao TSE o total de bens de R$ 608.706,82. O número na urna é 13. A vice é Rafaela Fávaro (PSD).

*Estagiário sob a supervisão de Luana Patriolino

