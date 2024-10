TSE faz verificação de integridade dos sistemas eleitorais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou neste sábado (26/10) a verificação de integridade e autenticação dos sistemas eleitorais que serão utilizados nestas eleições. A cerimônia ocorre sempre antes dos pleitos realizados no Brasil. Neste domingo (27/10), será realizado o segundo turno das eleições em 51 municípios.

Leia também: TSE publica resoluções com regras das eleições deste ano



Estavam presentes no evento representantes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados (OAB), da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), do Tribunal de Contas da União (TCU), da Polícia Federal (PF), entre outras entidades fiscalizadoras. A presidente do TSE, Cármen Lúcia, não compareceu ao evento.

Foram autenticados três sistemas. São eles:

Sistema de Gerenciamento da Totalização (Sistot): conjunto de programas que tem como objetivo principal acompanhar os recebimentos e gerenciar as totalizações dos resultados das eleições a partir dos arquivos processados pelo Receptor de Arquivos de Urna;

Receptor de Arquivos de Urna (RecArquivos): sistema responsável por receber os pacotes enviados pelo Transportador de Arquivos contendo os boletins de urna e encaminhá-los para totalização;

Informação de Arquivos de Urna (InfoArquivos): sistema responsável por fornecer ao Transportador de Arquivos a situação dos arquivos enviados e recebidos na base de dados da Justiça Eleitoral.