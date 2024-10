Datafolha sobre prefeitura de SP: Nunes avança com 57% e Boulos tem 43%

Um dia antes da votação do segundo turno das eleições municipais, pesquisa Datafolha mostra o prefeito Ricardo Nunes (MDB) com 57% dos votos válidos, contra 43% de seu adversário, o deputado federal Guilherme Boulos (PSol).

Na pesquisa anterior, realizada três dias antes, Nunes tinha 58%, e Boulos, 42%.

O Datafolha entrevistou 2.052 eleitores paulistanos sexta-feira (25/10) e sábado (26/10). Encomendado pela Folha e pela TV Globo, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código SP-01690/2024. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, 39% declaram voto em Nunes e 32% em Boulos. Outros 11% estão indecisos e 9% votam em branco ou nulo. Há ainda 4% que declaram voto no número 15, do emedebista, e 2% no 50, do psolista.