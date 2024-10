Na véspera do segundo turno, Lula faz vídeo em apoio a Boulos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou em suas redes sociais neste sábado (26/10) um vídeo em que pede apoio ao candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSol).

Leia também: Lula antecipa aniversário com peixe de 6 kg e ganha elogio de Janja



O petista participaria do último evento de campanha de Boulos, mas acabou optando por ficar em Brasília após sofrer uma queda, no último final de semana.

“O Boulos está sendo vítima de uma coisa que eu fui vítima há muito tempo. Ou seja, os adversários tentam passar pra sociedade a ideia de que o Boulos é radical, a ideia de que o Boulos é um ocupador de terra, a ideia de que o Boulos faz invasão não sei da onde, para criar um medo em vocês e achar que o Boulos pode não ter condições de governar porque ele é radical”, disse.

“Eu tenho certeza que vocês vão perceber que o Boulos não é radical”, finalizou Lula.

O presidente ainda destacou a trajetória política do candidato do PSol e relembrou o número da campanha da esquerda, 50. No primeiro turno, 50 mil pessoas anularam o voto ao digitar 13 nas urnas, o número do PT.