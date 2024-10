Janja e Ana Estela Haddad lançam vídeo em apoio a Boulos

A primeira-dama, Janja, Ana Estela Haddad e um grupo de mulheres publicaram um vídeo nas redes sociais neste sábado (26/10) em apoio ao candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSol).

O vídeo, intitulado “Carta às mulheres”, ainda conta com a participação de deputadas federais paulistas Juliana Cardoso (PT), Erika Hilton e Sâmia Bonfim (ambas do PSol).

"Neste domingo, nós mulheres temos a oportunidade de votar em quem valoriza nossas vidas, em quem caminha ao nosso lado pelo fim da violência contra as mulheres. Nesse domingo, não perca essa oportunidade. Vote em Guilherme Boulos", diz Janja no vídeo.

"Nós estaremos seguras nas mãos de uma pessoa com esse histórico sendo prefeito de São Paulo?", questiona Sâmia em um trecho. A deputada faz referência ao episódio de violência doméstica, ameaça e injúria que Ricardo Nunes (MDB) foi acusado por Regina Carnovale Nunes, com quem segue casado até hoje. O caso aconteceu em 2011 e o prefeito nega as acusações.