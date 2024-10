Segundo turno: 39 milhões de eleitores podem ir às urnas em 51 municípios

Mais de 39 milhões de pessoas estão aptas a votar neste segundo turno. As seções eleitorais foram abertas às 8h da manhã em todo país. Os eleitores podem votar até às 17h. A expectativa é que os resultados sejam divulgados por volta das 19h.

Em 15 capitais e 36 municípios de 13 estados, os eleitores deverão escolher o próximo prefeito ou prefeita. (veja ao final da matéria a lista de capitais que terão segundo turno)

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo turno. Quem não puder votar deverá justificar a ausência através do aplicativo e-Titulo, no site do Tribunal Superior Eleitoral ou em um cartório eleitoral até 60 dias após o pleito.

A ministra Carmem Lúcia, presidente do TSE destacou, em pronunciamento na noite de sábado, que aqueles que faltaram na primeira fase da votação estão, especialmente convocados. A ministra também destacou a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas.

"As urnas eletrônicas, seguras e auditáveis, estão preparadas para receber o voto de cada pessoa. Quem não votou no 1º turno não só pode, como deve ir às urnas neste domingo, se houver 2º turno em sua cidade. Ao votar, você faz uma escolha pelo seu futuro e pelo futuro das pessoas que você ama. Participe! Ajude a fazer a sua cidade melhor. Seu gesto faz o Brasil", declarou Carmem Lúcia.

Logo cedo, a ministra Carmem Lúcia votou em Belo Horizonte. Após enfrentar a fila, a ministra entrou na cabine de votação e depois fez uma declaração à imprensa pedindo que todos compareçam às urnas. “A gente finaliza as eleições 2024. Que cada cidadão e eleitor que neste dia aqui em Belo Horizonte se abre com céu azul, que vote e exerça seu direito importantíssimo", afirmou.

Ministra Carmem Lucia enfrenta fila para votar na manhã deste domingo (27/10) (foto: TRE-MG)

Segurança

Em todo país, o transporte de armas e munições está proibido para colecionadores, atiradores e caçadores (CACs). A medida também é válida para qualquer civil que tenha porte ou licença estatal. A proibição começou no sábado e segue até a segunda-feira (28/10).

No Distrito Federal, a Polícia Militar reforçou o policiamento em toda capital federal, especialmente em 12 pontos estratégicos para garantir a segurança de servidores que estão trabalhando no pleito e reprimirir eventuais manifestações violentas.

Confira as 15 capitais e as candidatas e os candidatos que concorrem neste 2° turno:

Aracaju (SE): Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT)

Belém (PA): Igor Normando (MDB) e delegado Éder Mauro (PL)

Belo Horizonte (MG): Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD)

Campo Grande (MS): Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União)

Cuiabá (MT): Abilio (PL) e Lúdio (PT)

Curitiba (PR): Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB)

Fortaleza (CE): André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT)

Goiânia (GO): Fred Rodrigues (PL) e Mabel (União)

João Pessoa (PB): Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL)

Manaus (AM): David Almeida (Avante) e capitão Alberto Neto (PL)

Natal (RN): Paulinho Freire (União) e Natália Bonavides (PT)

Palmas (TO): Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira Campos (Pode)

Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT)

Porto Velho (RO): Mariana Carvalho (União) e Léo (Pode)

São Paulo (SP): Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL)