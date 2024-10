PF conduz 15 pessoas por crimes eleitorais

No segundo turno das eleições municipais deste domingo (27/10), a Polícia Federal (PF) intensificou ações de combate aos crimes eleitorais, resultando na condução de 15 pessoas até o período da manhã. Segundo a instituição, ao menos seis estados registraram ocorrências, incluindo Rio de Janeiro, Maranhão, Tocantins, Paraíba, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Entre os principais delitos apurados estão a propaganda eleitoral irregular e a corrupção por meio da compra de votos. A PF destacou ter feito uma prisão em flagrante e apreendido R$ 1,1 mil em espécie, além de outros bens que somam um total de R$ 93 mil.



Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em Niterói, a corporação levou 38 pessoas à delegacia por suspeita de prática de boca de urna. Esse tipo de delito foi o mais recorrente durante o primeiro turno, quando o governo registrou 1.057 casos de boca de urna, de um total de 2.618 crimes eleitorais. Dentre as irregularidades registradas no primeiro turno, a compra de votos e corrupção eleitoral registraram 423 casos, propaganda irregular 309 casos, e tentativas de violação do sigilo do voto 203 casos.



Segundo a PF, a eleição de 2024 bateu um recorde histórico no volume de dinheiro vivo confiscado em ações de combate a crimes eleitorais. O total apreendido este ano chega a R$ 21 milhões, número superior às eleições anteriores de 2022 (R$ 5 milhões) e de 2020 (R$ 1 milhão).



*Estagiária sob a supervisão de Jaqueline Fonseca