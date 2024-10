André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) votam pela manhã em Fortaleza

André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) votaram na manhã deste domingo (27/10) em Fortaleza. A corrida eleitoral na capital cearense foi disputada do começo ao fim, indicando empate entre os candidatos ou pouca diferença nas intenções de voto.

O candidato do PL André Fernandes votou sozinho, às 8h27, na Assembleia Legislativa do Ceará. Após o voto, Fernandes falou com a imprensa. "Fizemos uma campanha limpa, uma campanha transparente. Fui o único candidato que não teve nenhuma de suas propagandas removidas pela Justiça por atacar adversários. A nossa campanha foi totalmente diferente. Fortaleza nunca viu o que aconteceu nessa eleição, milhares de pessoas comparecendo de forma voluntária, pedindo por mudança”, afirmou

Já o candidato do PT Evandro Leitão, compareceu a uma faculdade no Bairro Varjota e votou às 10h30. Leitão estava acompanhado do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Após a urna, Evandro falou com os repórteres. "Estamos extremamente otimistas, mostramos os reais problemas do cotidiano da cidade, apresentamos no nosso programa soluções e alternativas. Estamos muito esperançosos de que Fortaleza dará uma resposta nas urnas a favor da democracia, a favor do respeito à população, do respeito às mulheres, contra o fascismo", disse.

Violência política

Apesar da declaração do candidato do PL, Fortaleza protagonizou episódios de violência eleitoral. Um deles foi a ameaça de morte que um vereador da legenda fez ao candidato do PT. E outro foi um confronto entre os eleitores de Fernandes (PL) e Leitão (PT) na noite do último sábado (26/10). A Polícia Militar conseguiu conter a confusão que envolveu dezenas de eleitores.