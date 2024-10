Candidatos Alberto Neto e David Almeida votam no segundo turno em Manaus

Os candidatos Capitão Alberto Neto (PL) e David Almeida (Avante) se enfrentam nas urnas do segundo turno neste domingo (27) pela disputa da prefeitura de Manaus (AM) - (crédito: divulgação G1)

Os candidatos Capitão Alberto Neto (PL) e David Almeida (Avante) se enfrentam nas urnas do segundo turno neste domingo (27) pela disputa da prefeitura de Manaus (AM). O primeiro a votar foi o atual prefeito, candidato à reeleição, David Almeida (Avante). Ele chegou na sessão eleitoral por volta das 9h, acompanhado da neta. "Eu tenho certeza que essa eleição é a eleição do trabalho contra o nada. Eleição das entregas contra as críticas. Eleição dos resultados contra as fakes news. Mas sei que em toda história o bem vence o mal", afirmou ao conversar com jornalistas.

Leia também: Cármen Lúcia pede que eleitor vote o quanto antes para evitar as chuvas

Capitão Alberto Neto (PL) votou por volta das 10h, acompanhado da candidata a vice, Professora Maria do Carmo. "Nós estamos muito confiantes com essa eleição, não foi fácil chegar até aqui. Nosso adversário, acostumando a responder escândalos de corrupção, não teve ‘melindre’ de levar essa eleição para a lama. Mexeram com a família da professora Maria do Carmo e mexeram com minha família”, disse à imprensa.

A pesquisa da Quest lançada no sábado (26) aponta cenário apertado na capital amazonense. Segundo a pesquisa, David Almeida lidera numericamente com 43% e Capitão Alberto Neto aparece com 42%.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes