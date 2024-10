Éder Mauro e Igor Normando votam em Belém; veja como foi a movimentação

Os candidatos à Prefeitura de Belém, Delegado Éder Mauro (PL) e Igor Normando (MDB), votaram na manhã deste domingo (27/10) para o segundo turno das eleições da capital paraense. Mauro foi o primeiro a votar, logo no início da manhã, na Escola Estadual Almirante Tamandaré, por volta de 9h15. Ao seu lado estava a esposa Alessandra Souza Pereira, que o acompanhou durante o processo. No local de votação, o delegado cumprimentou apoiadores.

Em entrevista cedida à jornalistas que estavam no local, o candidato do PL ressaltou que “fizemos todas as coisas que deveriam ser feitas”. Além disso, Mauro aproveitou a oportunidade para criticar o adversário por não ter ido ao último debate.

“Participamos das entrevistas, participamos dos debates. Lamentamos que no último debate o nosso adversário não tenha comparecido. Sempre digo que não foi uma questão estratégica, foi uma questão de que ele realmente não tem a condição de participar de um debate e debater”, comentou o delegado.

Normando votou no final da manhã, por volta das 11h20, na Escola Estadual Jarbas Passarinho. O candidato estava acompanhado da esposa Fabíola Normando, da filha Isabela, do vice em sua chapa Cássio Andrade (PSB) e do seu principal aliado, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), enaltecido pelo candidato por “ter sido um grande parceiro nas grandes causas”.

Após a votação, o emedebista contestou a fala do adversário e afirmou que foi em todas as sabatinas e debates “que eram importantes ir para debater o futuro da cidade”. Em seguida, enalteceu os planos de governo e falou que a gestão, em parceria com os governos estadual e federal, irá resgatar “a esperança e o orgulho nos olhos de cada belenense”.

“Eu tenho certeza que, conosco na prefeitura, nós vamos fazer uma gestão que seja cada vez mais integrada, uma gestão que tenha a capacidade de entrega de resultados. É isso que a gente vai fazer", completou Normando.

Segundo a pesquisa Quaest divulgada no sábado (26), a corrida eleitoral belenense aponta Igor Normando à frente com 59% dos votos válidos, enquanto Éder Mauro soma 41% — a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes