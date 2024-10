Fuad em discurso de vitória: "Continuarei a ser prefeito de todos"

O prefeito reeleito Fuad Noman (PSD) disse, em seu primeiro discurso após o resultado das eleições, realizado na Região Centro-Sul da capital mineira, na noite deste domingo (27/10), que vai continuar “a ser prefeito de todos os belo-horizontinos”. O chefe do Executivo agradeceu o apoio recebido, mas também dedicou sua fala aos que “preferiram o outro candidato e os que não votaram”.

"Muito obrigado a todos, os milhares de eleitores que votaram em mim neste segundo turno, proporcionando essa virada histórica. Muito obrigado também a todos que não votaram em mim, por respeitarem a beleza da democracia. O respeito e as eleições livres é algo que carrego em toda a minha vida e que me guiou em toda essa campanha. Continuarei a ser prefeito de todos os belo-horizontinos, daqueles que votaram em mim e dos que preferiram o outro candidato, e os que não votaram", disse o prefeito reeleito, que estava na sede do PSD.

O prefeito acompanhou a apuração dos votos de casa, ao lado da família e dos correligionários Cássio Soares, presidente do PSD em Minas, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Fuad chegou à sede do comitê acompanhado dos aliados próximo ao encerramento da contagem de votos, onde foi recebido com festa pelos apoiadores.

Sem citar o adversário, o deputado estadual Bruno Engler (PL), Fuad disse que a campanha do parlamentar foi guiada por “radicalismo” e “delinquência”.

“Jamais pensei em me vingar dos ataques e nem dividi na nossa cidade. Sou o prefeito de todos, principalmente dos que mais precisam da prefeitura. E assim continuarei sendo. agora, referenciado pela legitimidade dos votos da maioria dos eleitores da nossa cidade”, ressaltou.

Ao comemorar a vitória, Fuad ressaltou sua experiência no serviço público como diferencial. Fuad assumiu o comando da capital, em abril de 2022, com a renúncia do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, de quem era vice. Kalil deixou o comando da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para disputar o Governo de Minas.

“Como afirmei e reafirmei em minha campanha, Belo Horizonte com amor é muito melhor. Foi a vitória do trabalho, do amor, da verdade e do bom senso. A vitória de quem se dedica 55 anos ao serviço público e que se dedica até hoje a servir as pessoas. A vitória de quem trabalhou incansavelmente nos últimos dois anos e meio e que tive sentado na cadeira de prefeito. Mesmo passando por um longo e doloroso tratamento de saúde, não faltei a um único dia de trabalho”, completou.