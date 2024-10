Candidatos apoiados por Bolsonaro perderam em sete capitais

O ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguiu emplacar candidatos em sete das 15 capitais que elegeram prefeitos no segundo turno deste domingo (27/10). Os candidatos do PL em Palmas (TO), Manaus (AM), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG) e Belém (PA) foram derrotados.

Em Palmas, a candidata Janad Valcari foi derrotada pelo candidato do Podemos, Eduardo Siqueira Campos. A representante do PL obteve 46,97% dos votos contra 53,03% de Eduardo.

Em Manaus, o capitão Alberto Neto (PL) perdeu para David Almeida (Avante), com 45,41% e 54,59% dos votos, respectivamente.

Em Goiânia, Bolsonaro apoiava Fred Rodrigues (PL), que foi derrotado por Mabel (União) — candidato apoiado pelo governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil). Mabel teve 55,53% dos votos e Fred alcançou 44,47%.

Em João Pessoa, o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga (PL), perdeu para Cícero Lucena (PP). Lucena teve 63,91% dos votos e Queiroga teve 36,09%.

Na eleição acirrada em Fortaleza, André Fernandes foi derrotado pelo candidato do PT, Evandro Leitão. Enquanto o petista alcançou 50,38% dos votos, Fernandes teve 49,62%.

Em Belo Horizonte, Fuad Nomam (PSD) foi reeleito prefeito e derrotou o candidato do PL, Bruno Engler. Fuad teve 53,73% dos votos e Engler alcançou 46,27%.

Em Belém, o delegado Eder Mauro (PL) perdeu para Igor (MDB), com 43,64% e 56,36%, respectivamente.

Além disso, outras cidades que o ex-presidente visitou para fazer campanha e não conseguiu vitórias foram: Aparecida de Goiânia (GO), Santarém (PA) e Santos (SP).

Onde Bolsonaro ganhou?

Bolsonaro obteve vitória em Cuiabá (MT), Aracaju (SE), Porto Alegre (RS) e São Paulo. Na capital do Mato Grosso, Abílio Brunino (PL) conquistou 53,80% dos votos e venceu o candidato petista Lúdio, que teve 46,20%. Em Aracaju, Emilia Correia (PL) teve 57,46% dos votos e derrotou Luiz Roberto (PDT), que conquistou 42,54%. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Bolsonaro apoiou Sebastião Melo (MDB), que derrotou Maria do Rosário (PT).

Já em São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) foi reeleito prefeito, com 59,35% dos votos, contra 40,65% de Guilherme Boulos (PSol). Apesar de não ter se envolvido diretamente na campanha de Nunes, Bolsonaro é próximo do atual prefeito de São Paulo e fazia forte oposição a Boulos, por ele ter sido o candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).