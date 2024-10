Candidato que prometeu secretaria a Marçal perde eleição em Barueri

O candidato Gil Arantes (União Brasil) perdeu a eleição para o comando da prefeitura de Barueri (SP) neste domingo, 27. O ex-prefeito e empresário obteve 81.046 votos (43,52% dos votos válidos) e foi derrotado pelo atual vice-prefeito Beto Piteri (Republicanos), que alcançou 105.193 votos (56,48%). Gil Arantes havia prometido a Secretaria de Empreendedorismo ao empresário e ex-coach Pablo Marçal (PRTB), caso vencesse o pleito.

O convite foi feito pelo então candidato do União em Barueri em um vídeo publicado em rede social e, depois, formalizado, após Marçal perder a disputa em São Paulo no primeiro turno. Gil Arantes queria que o influenciador levasse suas "ideias inovadoras" para a eventual gestão.

No Instagram, Marçal publicou um texto aceitando a proposta. "Aceitei o convite para servir na prefeitura e humildemente aprender o traquejo num cargo de secretariado. Estou muito animado para começar a trabalhar trazendo empresas, empregos, renda e aumentando a arrecadação através de novas empresas para fazer o povo prosperar", escreveu. O ex-coach ressaltou que o aprendizado seria importante para encarar o período de 12 anos que planeja ter na política.

Marçal gravou vídeo para a campanha de Gil Arantes, que o chamou de amigo. O influenciador disse que havia aceitado o convite porque o candidato dissera que faria "um governo histórico". O ex-candidato do PRTB ressaltou, na gravação, a experiência do ex-prefeito, que já governou a cidade por três vezes.

Na sabatina com o então candidato em São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) na sexta-feira, 24, dois dias antes do pleito, Pablo Marçal falou sobre Gil Arantes. "Meu prefeito de Barueri, nós já viramos o jogo aí. Em Barueri está virado o jogo. Quando eu cheguei na campanha do Gil, ele estava 10 pontos atrás, agora Gil está virando o jogo na cara do gol. Eu aceitei o desafio de ser secretário, eu vou topar porque quero ganhar essa experiência, esse traquejo político", disse Marçal. Após a derrota do candidato do União, o influenciador não se manifestou até esta segunda-feira, 28.