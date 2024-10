Lula e ministros parabenizam funcionários públicos no Dia do Servidor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta segunda-feira (28/10) o Dia do Servidor Público e agradeceu a todos os funcionários que atuam em órgãos do governo. O petista disse ainda que voltou ao governo para valorizar os serviços públicos.

“No Dia dos Servidores Públicos, quero parabenizar esses trabalhadores e trabalhadoras que fazem do serviço público sua missão de vida. Sem esses profissionais, não seria possível garantir serviços essenciais a todos os brasileiros, com todo o seu empenho e dedicação”, escreveu o presidente em sua conta no X.

“Voltamos ao governo para valorizar os serviços públicos e aqueles que os fazem funcionar, pelo bem do nosso país. Nossa gratidão e nossa dedicação”, acrescentou.

Reajuste e reestruturação de carreiras

Em nota, o Ministério da Gestão e Inovação destacou a renegociação de salários com 98% do quadro de funcionários da esfera federal, com reposição, aumento real dos salários e reestruturação da carreira. Em 2024, a pasta assinou 46 acordos com entidades que representam os servidores públicos.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também agradeceu aos servidores que atuam no governo Lula. “Neste Dia do Servidor Público, parabenizo todos que integram o time do presidente Lula e estão contribuindo para o crescimento do Brasil e para a melhoria de vida do nosso povo, em especial a equipe da Casa Civil. Obrigado pelo empenho. Vamos juntos!”, publicou.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, também se manifestou. “Sua contribuição faz a diferença na construção de um Brasil mais justo, desenvolvido e igualitário. Muito obrigado por todo empenho de vocês!”, escreveu.