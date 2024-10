Maioria dos eleitores tem prefeitos de centro

A partir do ano que vem, 81 milhões de eleitores (52% do total) vão morar em municípios comandados por partidos de centro. O dado está no levantamento divulgado, nesta segunda-feira, pela consultoria Nexus, considerando informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O estudo mostra ainda que 55,6 milhões (36%) vivem em municípios que serão administrados por partidos de direita, e 17,8 milhões (12%), por legendas de esquerda.

Segundo a consultoria, os números representam pouca mudança em relação ao cenário de 2020. A proporção de eleitores governados pelo centro se manteve em 52% — em 2020, o número de aptos a votar foi de 147,9 milhões, e, neste ano, de 155 milhões. Já a direita teve um leve crescimento, de 34% para 36%, enquanto a esquerda registrou queda de 15% para 12%.

Os pesquisadores consideraram como legendas de centro, Agir, Avante, MDB, Mobiliza, PMB, Podemos, PP, PSD e Solidariedade; de direita, Cidadania, Democracia Cristã, Novo, PL, PRD, PRTB, PSDB, Republicanos e União Brasil; e de esquerda, PCdoB, PDT, PSB, PT, PV e Rede.

"Os dados analisados pela Nexus confirmam a força dos partidos de centro, que mantiveram 52% do eleitorado governado por eles em nível municipal. E registram também um discreto avanço da direita. E, apesar de governar o Brasil na esfera federal, a esquerda perdeu algum terreno", comentou o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski.

Conforme a avaliação, apesar de a direita ter demonstrado força com um crescimento nas prefeituras, a população brasileira tende a escolher candidatos de centro. "Em muitas capitais, de alguma maneira, os eleitores buscaram opções para fugir tanto da extrema direita quanto da esquerda", afirmou.

Os estados com mais eleitores com prefeitos de direita são Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Já pela esquerda, lideram Ceará, Pernambuco e Espírito Santo. As unidades da Federação com mais eleitores em municípios comandados pelo centro são Pará, Amapá e Roraima.

Na separação dos dados por legenda, o MDB é o partido que governa mais eleitores, com 27,75 milhões. Em seguida, vêm o PSD, com 27,61 milhões, e o PL, com 19 milhões. Em relação a 2020, o MDB cresceu 68%; o PSD, 62%; e o PL, 340% em número de eleitores governados.