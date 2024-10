Lira sobre sucessão na Câmara: "Queremos uma Casa unida"

O anúncio de apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB) feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), na manhã desta terça-feira (29/10), continua repercutindo. Agora à tarde, ele afirmou estar há meses tentando dialogar para manter o equilíbrio da Casa.

“A eleição que nós estamos praticamente iniciando hoje já acontece nos bastidores há muito tempo”, apontou em entrevista à GloboNews. Ele ressaltou querer que a “Câmara seja uma Casa unida”.

O parlamentar oficializou apoio à candidatura de Motta como seu sucessor hoje cedo na residência oficial, ao lado não só do deputado do Republicanos, mas também de líderes de outros partidos como Dr. Luizinho (PP-RJ) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL), já demonstrando as legendas aliadas nessa decisão. Nos bastidores, as siglas revelaram ter o mesmo objetivo: encontrar uma figura que possa intermediar os desejos da esquerda e da direita e conversar com todos os lados.

“Vou tentar com humildade conversar para que a gente tenha a eleição mais tranquila possível. É democrática que se tenha a vontade de disputar a eleição. Todos têm competência para presidir a Casa, mas infelizmente temos que conduzir um que possa convergir e tenha preferência entre partidos que são muitas vezes antagônicos”, declarou Lira. “É uma cadeira que tem que ouvir mais do que falar”, disse frisando a importância do diálogo.

"Elmar e Brito são companheiros da vida"

Sobre os outros possíveis candidatos à presidência da Câmara, Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antonio Brito (PSD-BA), Lira se manifestou. “Nossa intenção é continuar conversando. E deixei bem claro que Elmar e Brito não são só companheiros de partidos, são companheiros da vida. Infelizmente, não temos 3 presidências. Então, buscamos conduzir isso da melhor forma possível.”

Em seu quarto mandato como deputado federal, Hugo Motta tem relações próximas com os líderes dos partidos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Odair Cunha (PT-MG); e do ex-presidente Jair Bolsonaro, Altineu Côrtes (PL-RJ). Depois do anúncio de Lira, PT e PP confirmaram que reunirão suas respectivas bancadas na Câmara em busca de um consenso para tentar anunciar ainda hoje os nomes que apoiarão para as eleições de fevereiro de 2025.

