Após bênção de Lira, Republicanos lança candidatura de Hugo Motta

O deputado federal Hugo Motta, do Republicanos, é o candidato do partido para disputar a presidência da Câmara dos Deputados nas eleições de fevereiro de 2025 - (crédito: Câmara dos Deputados/Reprodução)

Com a tão aguardada bênção de Arthur Lira (PP-AL), o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) tem menos de quatro meses para conquistar o apoio das bancadas para a eleição à presidência da Câmara dos Deputados. Marcos Pereira (SP), vice-presidente da Casa e presidente nacional do Republicanos, reuniu a bancada da sigla na Asa Sul, em Brasília, nesta terça-feira (29/10), para oficializar a candidatura de Motta. A eleição será em fevereiro de 2025.

Na cerimônia, o candidato falou da confiança dada a ele pelo Republicanos, em especial sobre o gesto de Marcos Pereira em abrir mão da disputa. Ainda ressaltou a responsabilidade em assumir o cargo, e mencionou o projeto de lei (PL) de anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro como tema a ser ainda avaliado nas negociações. Ele disse acreditar, porém, não ser correto misturar a eleição da presidência com o PL.

Mais cedo, Lira, ao dar o aval à candidatura de Motta, também anunciou que abriu uma comissão especial para analisar o PL da anistia. O texto estava previsto para ser votado nesta tarde na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A decisão faz com que a tramitação do projeto volte à estaca zero, suspendendo a possibilidade de o colegiado colocar o tema em pauta.

“O deputado Hugo Motta representa hoje o nome capaz se agregar todas as forças políticas da Câmara dos Deputados para fortalecer a agenda legislativa e enfrentar os desafios que o Brasil tem pela frente. Os 44 deputados do Republicanos estarão ao seu lado nessa jornada”, informou o partido em nota.

Com a saída de Pereira do páreo, Motta se tornou a preferência de Lira, que, até então, se alinhava com Elmar Nascimento (União Brasil-BA). A escolha pelo republicano também foi apontada por partidos das alas de direita e de esquerda.

Lira se posicionou sobre sua preferência na sucessão da Câmara depois de meses de suspense. Geralmente, o anúncio para o cargo é feito em agosto, mas o presidente da Câmara esperou passar o segundo turno das eleições municipais para se manifestar oficialmente sobre quem apoiaria.

Nos últimos dois meses, o Republicanos oscilou sobre o nome a ser escolhido para disputar a presidência da Câmara. A princípio, a ideia era lançar o próprio presidente do partido, já com habilidade na gestão do cargo. Pouco depois, na busca de um nome que representasse a ‘convergência’ almejada pelos partidos da Casa, a opção passou a ser Hugo. Nos bastidores, após a troca, ele chegou a se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e até com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Efeito cascata

O anúncio de Lira desencadeou uma movimentação entre os partidos, que se apressam para reunir suas bancadas e entrar em um consenso sobre seus candidatos o quanto antes. Ainda na tarde desta terça-feira, o PP e o PT vão se reunir na Câmara dos Deputados. É esperado que, como resultado desses encontros, eles também anunciem seus respectivos apoios.

Quem é Hugo Motta

Em seu quarto mandato como deputado federal, Hugo Motta foi eleito em outubro de 2010. Médico, o parlamentar é autor de 32 PLs e 18 propostas de emenda à Constituição (PECs). Já presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) responsável por investigar denúncias de corrupção na Petrobras, em 2015, e, oito anos depois, foi o relator da PEC dos Precatórios.

