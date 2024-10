CCJ do Senado aprova porte de armas para funcionários da Funai

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou, nesta quarta (30/10), projeto de lei (PL) que concede porte de arma aos funcionários da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que exerçam atividades de fiscalização. O texto segue para apreciação do Plenário.



Já aprovado pela Comissão de Meio Ambiente (CMA), o PL 2.326/2022 modifica o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 2003).



Uma das motivações da proposta foi o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips na região do Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte (AM), em junho de 2022.



A proposta inicial previa o porte de arma apenas para servidores da Funai, mas o relator, Fabiano Contarato (PT-ES), estendeu o mesmo direito aos funcionários do Ibama e do Instituto Chico Mendes.