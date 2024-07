Concurso para o Ibama é autorizado pelo governo

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a realização de um concurso público para preencher 260 vagas no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurso Naturais (Ibama). De acordo com a portaria nº 4.677, 130 oportunidades serão para o cargo de analista administrativo e outras 130 para analista ambiental. A autorização do certame foi publicada nesta quarta-feira (3/7). Veja o documento aqui.

Leia também: Dweck afirma que novo CNU depende de disponibilidade orçamentária

O Ibama será o órgão responsável pela edição das normas para o concurso público. O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses. O prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do certame será de dois meses.

Concursos na área ambiental

Na quarta, o MGI também publicou autorizações para a realização de concursos para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Estão previstas 180 vagas, sendo 120 para analista administrativo e 60 para analista ambiental.

O governo também publicou a autorização para um novo concurso do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), com a previsão de 20 vagas. Assim como a seleção do Ibama, os certames do ICMbio e do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico terão o prazo de dois meses para publicar o edital.