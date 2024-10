Ameaça de polícia da Venezuela contra Lula aumenta tensão diplomática

Uma publicação realizada no Instagram, nesta quinta-feira (31), pela Polícia Nacional da Venezuela, sediada em Caracas, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aumenta a tensão envolvendo as relações diplomáticas entre as duas nações da América Latina. Na postagem, a corporação publicou uma foto editada do presidente brasileiro, com a imagem da Bandeira Nacional ao fundo.

Na imagem, aparece a frase: "Ele que se meta com a Venezuela". Ainda na image, está a expressão "se seca", em espanhol. Ao Correio, José Vicente Carrasquero Aumaitre, professor de ciência política da Universidade Central de Venezuela, afirma que este termo se refere a alguém que "se empobrece de alma e espírito, e ficam mais fracos".

Na legenda de descrição da postagem, a polícia venezuelana reforça a mensagem usada na edição da imagem com a foto do presidente. "Nossa pátria é independente, livre e soberana. Não aceitaremos chantagens de ninguém. Não somos colônia de ninguém", ressalta.

As relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela estão tensas desde que ocorreram as eleições presidenciais no país vizinho. O governo brasileiro não reconheceu Nicolás Maduro como vencedor do pleito e o presidente Lula exigiu que fossem apresentadas atas eleitorais - algo que não aconteceu até agora.

A escalada aumentou após o Brasil vetar a entrada da Venezuela no grupo do Brics, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que agora passou a permitir a entrada de novos membros. Após o veto brasileiro, Maduro chamou o embaixador do país em Brasília para consultar. O parlamento da Venezuela também pretende votar uma proposta para que o chanceler Celso Amorim, assessor para assuntos internacionais de Lula, seja declarado persona non grata no país.