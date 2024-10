PEC da Segurança: Lewandowski alfineta polícia do DF por 8/1

Ao apresentar a nova PEC da Segurança nesta quinta-feira (31/10), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, alfinetou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) sobre as falhas da corporação no ataque de 8 de janeiro às sedes dos Três Poderes.

O ministro afirmou que investigação da Polícia Federal (PF) apontou falhas na corporação durante o ataque.

“Se nós tivéssemos, no dia 8 de janeiro de 2022 (2023) uma polícia ostensiva federal aqui, não teriam ocorrido as invasões às sedes dos Três Poderes, porque nós dependemos, eu estava no Supremo Tribunal Federal (STF), da PMDF”, declarou Lewandowski em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e governadores no Palácio do Planalto.

“Sem nenhuma crítica, mas a PF terminou o inquérito em relação a esse assunto, e chegou à conclusão que houve grandes falhas por parte dessa honrada e valorosa corporação do Distrito Federal”, acrescentou. A vice-governadora do DF, Celina Leão (Progressistas), representou o governador Ibaneis Rocha (MDB) no encontro.

Crítica à polícia do Rio

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também ouviu críticas do ministro, que comentou as investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco, que foi federalizada em 2023 com a mudança no governo federal.

“Por cinco anos, me desculpe o governador Cláudio Castro, a polícia do Rio de Janeiro demorou cinco anos para elucidar o crime e não elucidou. A valorosa combativa PF entrou, com sete homens, e deslindou esse lamentável crime”, afirmou.

Castro rebateu com o microfone desligado, e não foi possível ouvir. Lewandowski tentou então amenizar. “Mas não é crítica, nós estamos colaborando muito proximamente, governador Cláudio Castro. O (secretário de Segurança) Mário Sarrubbo foi ao Rio de Janeiro acorrendo ao seu pedido. Estamos em pleno diálogo, plena conversação”, defendeu.

