Lula: "Estou torcendo para Kamala Harris ganhar as eleições"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta sexta-feira, esperar que a democrata Kamala Harris vença a eleição à Presidência dos Estados Unidos contra o ex-presidente republicano Donald Trump. Para o petista, a vitória de Kamala seria um resultado "mais seguro" para o fortalecimento da democracia.

Lula criticou ainda os ataques de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio nos Estados Unidos, ao fim do mandato de Trump. Seis pessoas morreram no episódio, quando uma multidão tentou invadir a sede do Legislativo norte-americano incentivada pelo bilionário. O ex-presidente virou alvo de investigações criminais relacionadas ao atentado.

"Eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro para a gente fortalecer a democracia. É muito mais seguro", frisou em entrevista ao canal francês TF1. "Nós vimos o que foi o presidente Trump no final de seu mandato fazendo aquele ataque ao Capitólio, uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos se apresentavam ao mundo como um modelo de democracia, e esse modelo ruiu. Agora, temos o ódio destilado todo santo dia", acrescentou.

O petista é aliado do atual presidente Joe Biden, também democrata. Em tom similar ao adotado para defender o voto em Kamala, Lula já havia manifestado apoio público a Biden, antes de sua desistência da disputa. O petista argumentou que Biden deveria ser partícipe da decisão sobre sua substituição pela vice, enquanto aumentavam questionamentos sobre a capacidade física e mental do presidente americano de concorrer e se reeleger.

Na ocasião, Lula também associou Trump a episódios de violência e de intolerância política. Lula disse que o ódio e a mentira estão sendo espalhados não só nos Estados Unidos, mas na América Latina e na Europa. "É o nazismo e o fascismo voltando a funcionar com outra cara", afirmou.

Contágio

Trump é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro — que o tem como modelo — e conta com a torcida entusiasmada da oposição brasileira para retornar ao poder em Washington. Integrantes do bolsonarismo acham que a vitória de Trump poderia contagiar eleitores no país para novo enfrentamento com o petista, em 2026.

Manifestações como a de Lula podem causar ruídos entre governantes e países. Elas costumam ser desaconselhadas por diplomatas pela chance de serem interpretadas como tentativa de intervenção em assuntos domésticos de outro país ou mesmo por criarem potencial indisposição com um dos presidenciáveis. Antes de falar em favor de Kamala, Lula chegou a dizer que não poderia dar palpite nas eleições porque seria uma "ingerência indevida".

As eleições presidenciais nos Estados Unidos ocorrem na próxima terça-feira. Até o momento, Kamala e Trump estão empatados, e o resultado depende de sete dos chamados "estados-pêndulo", que podem dar a vitória para qualquer um dos dois.

"Como eu sou amante da democracia — acho que a democracia é a coisa mais sagrada que nós humanos conseguimos construir para bem governar os nossos países —, eu obviamente estou torcendo para a Kamala Harris ganhar as eleições", enfatizou o presidente. (Com Agência Estado)