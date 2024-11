Senado e Câmara recebem parlamentares de 35 países para o P20

Na próxima semana, os espaços ocupados pelos parlamentares brasileiros na capital federal serão divididos com autoridades de 35 países e de sete organismos internacionais, incluindo da Organização das Nações Unidas (ONU). A Câmara dos Deputados e o Senado Federal se transformarão em um Congresso Internacional, de 6 a , para abrigar a 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20, o P20.

Sob o lema “Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável”, representantes das 20 maiores economias do mundo se reunirão em três sessões de trabalho. Uma delas, discutirá o combate à fome, à pobreza e à desigualdade; a outra, o desenvolvimento socioambiental e transição ecológica justa e inclusiva; e a terceira será sobre governança global adaptada aos desafios e às necessidades atuais.

A finalidade é identificar estratégias para melhorar a vida das populações dos países envolvidos no debate e da comunidade internacional como um todo. O resultado das discussões serão impressas em um documento de consenso entre parlamentares que será entregue no encontro da Cúpula do G20, no Rio , nos próximos 18 e .

O G20 reúne os chefes de estado das maiores economias mundiais, incluindo os países membros da União Europeia e da União Africana. O grupo representa cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, mais de 75% do comércio mundial e quase dois t ços da população mundial.

Para o P20, já confirmaram presença presidentes e parlamentares de treze membros do G20, de nove países convidados, quatro organismos internacionais – além da ONU, também a União Interparlamentar (UIP), a Parlaméricas, e o Parlamento Mercosul.

Antes da abertura oficial da cúpula, será realizado o “Fórum Parlamentar do G20: Rumo à implementação das recomendações da 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares do P20”. Este evento insere debates que visam a ampliação da representatividade feminina e aborda os temas do P20 dentro da perspectiva de gênero.

A história da Cúpula de Presidentes dos Parlamentos

O P20 surgiu em 2010, a nível de reuniões de consulta entre líderes do G20. Mas só em 2018, na capital da Argentina, Buenos Aires, que o encontro ganhou o formato atual: uma plataforma voltada para o debate entre presidentes de parlamento com o fim de avançar no fortalecimento da diplomacia parlamentar nos temas abordados pelo G20.