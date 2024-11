Bolsonaro reforça apoio à eleição de Trump: "Certeza de um mundo melhor"

Ao longo do vídeo de endosso ao republicano Donald Trump, Jair Bolsonaro enaltece bandeiras políticas como defesas de pautas religiosas e de temas relacionados a à liberdade expressão, livre mercado e propriedade privada - (crédito: ALAN SANTOS/AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou, neste domingo (3/11), um vídeo em apoio à candidatura do republicano Donald Trump nas eleições norte-americanas. No pleito dos Estados Unidos, previsto para ocorrer na terça-feira (5/11), Trump concorre com a democrata Kamala Harris.

No vídeo (confira abaixo), Bolsonaro justifica ser necessária uma vitória de Trump porque traria a "certeza de um mundo melhor. Sem guerras, sem terrorismo e um retorno à liberdade em sua forma mais pura".

Ao longo do vídeo de apoio ao republicano Donald Trump, Jair Bolsonaro enaltece bandeiras políticas como a defesas de pautas religiosas e de temas relacionados a à liberdade de expressão, livre mercado e propriedade privada.