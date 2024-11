Alberto Fraga: Amazonas elegeu mais de 20 prefeitos ligados ao narcotráfico

Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal, o deputado federal Alberto Fraga (PL-DF) afirmou que no Amazonas “elegeram mais de 20 prefeitos ligados a narcotraficantes”. A afirmação foi feita durante o CB.Poder desta terça-feira (5/11) — uma parceria do Correio com a TV Brasília.



Segundo Fraga, os criminosos precisam lavar dinheiro e por isso elegem candidatos. “O crime organizado está em tudo”, frisou. Ele apontou ainda que já chegou às operações de garimpo clandestino e de extração de madeira ilegal. “Na verdade, o crime organizado verdadeiramente se organizou em virtude da omissão do Estado, do governo federal”, completou em entrevista aos jornalistas Denise Rothenburg e Carlos Alexandre de Souza.

“No levantamento [projeto de lei nº 4120/2024 de autoria do Alberto Fraga, sobre enfrentamento do crime organizado transnacional] que nós fizemos, o crime organizado está se expandindo. No Amazonas, por exemplo, eles elegeram agora mais de 20 prefeitos ligados a narcotraficantes”, comentou o parlamentar.

O deputado disse ter obtido a informação de um deputado federal do Amazonas, mas não citou nomes. Porém, ofereceu dizer o nome nos bastidores para que o parlamentar em questão fosse convidado ao programa.

No último sábado (2), o Correio apurou que as regiões Norte e Nordeste serão os maiores desafios para a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, a taxa de mortes violentas intencionais (MVI) para cada 100 mil habitantes dessas regiões é de 34 e 36,5, respectivamente.

O estado do Amazonas — citado pelo deputado federal como tendo mais de 20 prefeitos eleitos com ligação ao crime organizado — possui uma taxa MVI de 35,6.

