Lula espera relação "civilizada" com Trump: "Respeito ele ter sido eleito"

Após reconhecer, mais cedo, a vitória de Donald Trump na corrida à Casa Branca, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse esperar que o republicano trabalhe pela paz no mundo e tenha relação civilizada com outros países.

Lula comentou a vitória de Trump nesta quarta-feira (6/11) em entrevista cedida aos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF), para um programa da Rede TV. O site UOL teve acesso preliminar ao conteúdo.

“Eu não vou pensar o que pode acontecer de pior com uma eleição que aconteceu em outro país. Eu não conheço pessoalmente o Trump, conheço o Trump de ouvir dizer, ler matéria, ver na televisão, mas eu espero que a convivência seja civilizada, [assim como a] que já tive com o Bush, que era do partido Republicano, com o Obama e com o Biden. Essa é a relação que quero estabelecer”, comentou Lula.

“Eu respeito muito as pessoas que são eleitas com resultado democrático. Ele foi eleito como presidente dos EUA. Portanto, eu respeito o fato de ele ter sido eleito pelo povo americano. Espero que ele tenha a preocupação de trabalhar para que o mundo tenha paz, espero que ele trabalhe para melhorar a vida do povo americano, que foi para isso que ele foi eleito, para isso que foi candidato”, acrescentou.

Lula já havia publicado nas redes sociais, no início da manhã, uma mensagem parabenizando o presidente eleito dos Estados Unidos. Nela, ele reforçou a importância de manter a civilidade e procurar a paz entre os países.