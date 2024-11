"Vamos continuar a nossa batalha", diz Kamala em discurso de derrota

Previsto para as 18h, de acordo com o horário de Brasília, o discurso começou por volta das 18h24, na Universidade Howard, pela qual a vice-presidente se formou nos cursos de ciência política e economia. A fala foi breve e levou cerca de 13 minutos.

Kamala orientou os apoiadores, principalmente, a que, mesmo que estivessem chateados, devessem aceitar os resultados da eleição; e mencionou que, mais cedo, conversou com o presidente eleito Donald Trump sobre uma “transferência de poder em paz”. Segundo ela, é isso que diferencia uma democracia de uma monarquia ou de uma tirania, honrando não apenas partidos, mas a própria constituição dos EUA.

Harris reafirma o compromisso de l utar pela dignidade e ideias de todas as pessoas : para que mulheres possam tomar decisões sobre o próprio corpo, para que escolas e a população vítima de violência sejam protegidas e, principalmente, para que a busca pela democracia seja sempre defendida. “Isso eu nunca vou desistir de realizar”, declarou, confirmando a vigília pelo estado de direito e por direitos fundamentais que devem ser respeitados. “Vamos continuar a nossa batalha e vamos fazer isso de uma forma silenciosa, com bondade e respeito.”

Por fim, estimulou os apoiadores, principalmente os mais novos, a nunca desistir e a nunca deixar de tentar fazer do mundo um lugar melhor. “Aos jovens que nos assistem agora, tudo bem ficar triste, mas vai ficar tudo bem. Às vezes a luta leva um tempo, mas não significa que a gente não vai vencer no fim.”

Para a vice-presidente, este é o momento de se organizar e de se engajar, a fim de se fazer o futuro que se espera. “Apenas quando está escuro o suficiente é possível ver as estrelas”, afirmou. Embora se esteja entrando em um momento de escuridão, segundo ela, a luz do otimismo, da fé, da verdade e do serviço vão prevalecer.