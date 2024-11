Lula se pronuncia sobre vitória de Trump: "A democracia é a voz do povo e deve ser respeitada"

A maior preocupação da gestão do presidente Lula com uma vitória de Trump é o provável fortalecimento da extrema-direita brasileira - (crédito: Sergio Lima/AFP)

Em post no X (antigo Twitter), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu a vitória de Donald Trump, nesta terça-feira (6/11). Na publicação, Lula parabenizou o republicano e afirmou que "a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada".

Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo… — Lula (@LulaOficial) November 6, 2024

A apuração dos votos ainda está em andamento, mas Trump já obteve os 270 votos de colégios eleitorais necessários para a vitória. Apesar da divergência política entre o republicano e Lula, a expectativa é que o governo brasileiro mantenha uma relação pragmática com os Estados Unidos, mesmo que haja um certo afastamento diplomático.

Lula apoiou Kamala

Lula declarou apoio a Kamala durante a corrida eleitoral, e fez uma série de críticas a Trump, chamando-o de "mentiroso" e criticando seu apoio ao ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio, quando seus apoiadores invadiram a sede do Legislativo norte-americano.

"Eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro para a gente fortalecer a democracia. É muito mais seguro", frisou em entrevista ao canal francês TF1. "Nós vimos o que foi o presidente Trump no final de seu mandato fazendo aquele ataque ao Capitólio, uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos se apresentavam ao mundo como um modelo de democracia, e esse modelo ruiu. Agora, temos o ódio destilado todo santo dia", acrescentou.

Outros políticos que parabenizam Trump

Políticos mundiais parabenizaram Donald Trump pela reeleição, na madrugada desta quarta-feira (6/11), antes mesmo do republicano garantir a vitória.

"Parabéns, Donald Trump, por esta vitória histórica! [...] Aprecio o compromisso do presidente Trump com a abordagem “paz por meio da força” nos assuntos globais. Esse é exatamente o princípio que pode praticamente aproximar a paz justa na Ucrânia. Tenho esperança de que o colocaremos em ação juntos", postou Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia.

O presidente francês, Emmanuel Macron, também deixou uma mensagem para Trump na rede social. "Pronto para trabalharmos juntos, como conseguimos fazer por quatro anos. Com suas convicções e as minhas. Com respeito e ambição. Por mais paz e prosperidade", publicou.

Ainda no X, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni desejou um bom trabalho para o novo presidente. "Itália e Estados Unidos são nações irmãs, ligadas por uma aliança inquebrável, valores comuns e uma amizade histórica. Bom trabalho, Donald Trump", afirmou.

"Parabéns pelo maior retorno da história! Sua história volta à Casa Branca oferece um novo começo para os Estados Unidos e um poderoso comprometimento com a grande aliança entre Israel e a América", escreveu Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, no X (ex-Twitter).

O ex-presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais também parabenizou Trump. Na publicação, na rede social X, o ex-presidente afirma que Trump se ergueu e voltarà à presidência dos Estados Unidos contra tudo e contra todos mesmo sofrendo "uma injustificável perseguição judicial".