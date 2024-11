Cármen Lúcia diz que explosões são "ato grave": "Brasil foi dormir preocupado"

A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou que as explosões na Praça dos Três Poderes representam "ato grave", mas que as instituições funcionam "com a mesma tranquilidade".

As declarações ocorreram na abertura da sessão da Corte nesta quinta-feira (14/11). A magistrada frisou que o Brasil "foi dormir preocupado", mas que os cidadãos acordaram "ocupados" em garantir a "continuidade, estável, segura e contínua das instituições democráticas".

"Nesse sentido, nós damos continuidade aos nossos trabalhos com a mesma tranquilidade, destemor, e principalmente comprometimento com a democracia brasileira", disse a magistrada.



"Graves acontecimentos não comprometem o que é mais sério e de nossa responsabilidade, que é trabalhar para que a democracia brasileira se sustente, como vem se sustentando, em qualquer tipo de adversação que possa, de alguma forma, abalar a sua estrutura e dinâmica", completou.

Entenda o caso

Ao menos duas explosões foram ouvidas na noite de quarta-feira (13) na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, centro de Brasília. Uma delas se deu em frente à estátua da Justiça, no Supremo Tribunal Federal. O local foi interditado pela Polícia Militar e pela segurança do STF.

Vídeos obtidos pelo Correio também mostram fumaça e vários sons de explosão em uma área usualmente movimentada entre a sede da Corte e a Câmara dos Deputados. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil foram deslocadas para a região e interditaram a área para varredura.

