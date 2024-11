PL se pronuncia após ataques ao STF; autor era filiado ao partido

O Partido Liberal (PL) se manifestou nesta quinta-feira (14/11) sobre os ataques que ocorreram na noite de ontem, na Esplanada dos Ministérios.

O autor dos ataques, Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiu França, foi candidato a vereador pelo partido nas eleições de 2020 em Santa Catarina, mas não ganhou. Na ocasião, ele recebeu 98 votos.

Leia também: Moraes diz que explosões no STF não são fato isolado e descarta anistia

“Reiteramos que o PL repudia veementemente qualquer tipo de violência e reafirma seu compromisso com os valores democráticos”, diz o partido em nota.

“Reforçamos ainda que ataques a instituições públicas vão contra os princípios defendidos pelo partido. Reafirmamos total confiança no trabalho da Justiça e esperamos que as investigações sejam conduzidas com rigor e agilidade, para que os fatos sejam esclarecidos com a máxima transparência.”

Entenda o caso

Ao menos duas explosões foram ouvidas na noite de quarta-feira (13) na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, centro de Brasília. Uma delas se deu em frente à estátua da Justiça, no Supremo Tribunal Federal. O local foi interditado pela Polícia Militar e pela segurança do STF.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular