Nikolas Ferreira declara apoio a projeto de Guilherme Boulos

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) declarou, nesta sexta-feira (15/11), apoio à proposta do também deputado Guilherme Boulos (Psol-SP), que prevê a redução de supersalários de representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do Ministério Público (MP). A declaração foi feita em publicação no X do parlamentar.

A fala de Boulos aconteceu na quinta-feira (14/11) durante discurso em defesa do fim da escala 6x1 no plenário da Câmara. Na ocasião, o deputado afirmou que a proposta deputada Erika Hilton (Psol-SP) tem sido alvo de críticas sobre o aumento dos gastos públicos, as quais classificou como infundadas. O parlamentar ainda apontou que propostas que preveem privilégios para o agronegócio e que discutem aumento das emendas parlamentares não “geram grita” entre os parlamentares.

“Nós estamos apresentando um projeto de lei que enfrenta privilégios como supersalários, salários acima do teto, penduricalhos no Legislativo, no Executivo, no Judiciário e no Ministério Público”, destacou Boulos. “Eu quero pedir aos deputados que estão tão preocupados com a economia que apoiem e assinem este PL”. Segundo o psolista, a iniciativa pode gerar uma economia de R$ 5 bilhões ao ano.

Crítica

Embora tenha demonstrado apoio à proposta, o deputado mineiro Nikolas Ferreira também usou o espaço para propor a extinção do Fundo Eleitoral e criticar Boulos. Segundo o representante do Partido Liberal, o psolista teria usado R$ 80 milhões do fundo para financiar a campanha à Prefeitura de São Paulo.