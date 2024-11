Presidente do PT em Alagoas mostra estragos na sede após 7ª invasão em um ano

Uma denúncia feita pelo presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Alagoas, Ricardo Barbosa, aponta que o diretório estadual do partido foi depredado. A denúncia ocorreu acompanhada de um vídeo publicado nesta quarta-feira (13/11). Segundo ele, esta é a sétima vez, desde 2023, que a sede foi “invadida, vandalizada e furtada”.

Localizado na capital do estado, Maceió , o espaço, que funciona tanto como diretório estadual quanto municipal, teve portas e janelas arrombadas e quebradas. Para impedir novos arrombamentos, pedaços de madeira foram colocados de forma improvisada nas saídas do local, como mostra Barbosa no vídeo.

Barbosa informou que estão sendo tomadas providências em relação à recuperação da estrutura física do prédio e à retirada de equipamentos e funcionários, que até o momento trabalham de forma remota. Agora, discute com o partido a reestruturação de uma nova sede para os diretórios estadual e regional de Alagoas e Maceió, respectivamente, a fim de que a rotina seja retomada.

O Correio aguarda retorno do partido e do diretório estadual para conhecer mais informações sobre o ocorrido. A reportagem também tenta contato com a Polícia Militar (PM), a Polícia Civil (PC) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Alagoas para entender como andam as investigações sobre os ataques. O texto será atualizado em caso de resposta.