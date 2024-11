Padilha: "G20 Social é um contraponto político aos ataques a democracia"

O G20 Social é uma iniciativa inédita, sob presidência brasileira, de participação dos movimentos sociais na construção do G20, que reúne os 19 países com a maior economia do mundo, União Europeia e União Africana - (crédito: Mayara Souto/CB)

Rio de Janeiro (RJ) - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, defendeu que o espaço de discussão do G20 Social é um “contraponto” ao ataque que ocorreu em Brasília, na última quarta-feira (13/11). A declaração foi feita durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (15/11), na capital carioca.

“Infelizmente, nesta semana, sofremos um novo ataque à democracia brasileira. A cultura do ódio, a intolerância e a violência incitaram uma pessoa a cometer um ataque contra a democracia e perder a sua vida, seus colegas e seus amigos”, iniciou o ministro.

“Esse G20 Social, esse território de paz, de diálogos diversos, que unem não só o Brasil, mas as vinte maiores nações do mundo, para mim, é um contraponto político ao ataque que aconteceu nessa semana em nosso país. Esse é o Brasil que a população brasileira quer, onde as pessoas discutem suas diferenças, suas posições divergentes, em um clima de serenidade, sem disseminação de ódio e violência”, acrescentou.

O G20 Social é uma iniciativa inédita, sob presidência brasileira, de participação dos movimentos sociais na construção do G20, que reúne os 19 países com a maior economia do mundo, União Europeia e União Africana.

“Nunca aconteceu no G20 uma escuta tão forte, tão potente em conjunto com a sociedade. E não tenho dúvida alguma que esse é um passo que está sendo dado e não terá recuo. Essa é uma mensagem que a presidência do G20 Brasil está dando às 20 maiores nações do mundo, nenhum dirigente de uma nação deve tomar qualquer decisão sem envolver a sociedade”, finalizou o ministro.