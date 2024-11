PF colhe depoimento de quatro testemunhas sobre o atentado

Depois do atentado, Abin apresentou um perfil sobre o extremista que detonou bombas perto do Supremo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Polícia Federal (PF) ouviu neste sábado (16) três testemunhas do atentado ocorrido na Praça dos Três Poderes esta semana. Dois seguranças do Supremo Tribunal Federal (STF) e o sargento do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) da Polícia Militar do Distrito Federal.

De acordo com a Globo News, o depoimento do sargento durou cerca de duas horas, mas ele não pode comentar detalhes do seu relato à PF. Até o momento, a quarta testemunha é aguardada para realizar o seu depoimento. Ao Correio, a Polícia Federal disse que a organização não está comentando o caso.