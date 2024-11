"Mais um problema diplomático", diz Bolsonaro sobre fala de Janja a Musk

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, comentou a fala da primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, neste sábado (16/11). "Já temos mais um problema diplomático", escreveu, nas redes sociais, junto a um print da reação do bilionário e dono da rede social X a uma notícia de que Janja disse "Fuck you, Elon Musk".

Entenda

Durante comentário após painel do Cria G20, Janja da Silva estava sendo aplaudida pelos pontos levantados quando uma buzina de navio a assustou. A primeira-dama se abaixou rindo e acabou falando: "Acho que é o Elon Musk", fazendo uma brincadeira sobre o dono da rede social X estar se manifestando no local pelo som da embarcação. Em seguida, Janja continua: "Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you, Elon Musk", que na tradução para o português, seria "vai se foder".

O bilionário se manifestou nas redes sociais rindo e afirmando que ela e o presidente Luis Inácio Lula da Silva perderiam a próxima eleição presidencial no Brasil. Janja também foi destaque nos trend topics da rede social de Elon Musk com seu nome ocupando a posição número um com 52,7 mil publicações. O bilionário também apareceu em segundo com 332 mil publicações no X. 'Primeira Dama' ocupou a sexta posição com 35 mil posts. Inclusive o termo "Dona Marisa" deu as caras e 16 nos assuntos do momento no Brasil.