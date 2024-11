Elon Musk rebate fala de Janja: "Eles vão perder a próxima eleição"

No X, Musk compartilhou o vídeo de Janja e escreveu "lol" - (crédito: Alain Jocard/AFP e Fernando Frazão/Agência Brasil)

O magnata Elon Musk respondeu, na noite deste sábado (16/11), o recado da primeira-dama Janja da Silva durante o G20 Social. A esposa do presidente Lula (PT) afirmou que não tem medo do bilionário. "Fuck you, Elon Musk", disse a primeira-dama.

No X, rede social da qual ele é proprietário, Musk respondeu a uma publicação com a fala de Janja. "Eles vão perder a próxima eleição", escreveu o magnata, em referência a próxima eleição presidencial no Brasil. Depois, ele compartilhou o vídeo com escreveu "lol", expressão utilizada nos Estados Unidos para indicar risada.

Durante discurso no G20 Social, Janja afirmou que não tem medo do bilionário. "Fuck you, Elon Musk", disse a primeira-dama. A fala aconteceu durante o painel "G20 Talks: Combate à Desinformação". Na ocasião, ela estava sendo aplaudida quando a buzina de um navio a assustou. "Acho que é o Elon Musk", brincou.

O bilionário, que foi peça decisiva na campanha do republicano Donald Trump à Casa Branca, foi anunciado pelo futuro presidente como chefe do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE). Musk vai liderar a pasta ao lado do também empresário Vivek Ramaswamy.