Joe Biden desembarca no Brasil com anuncio de US$ 50 milhões para Amazônia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarca na Amazônia na tarde deste domingo (17/11), onde passará quatro horas antes de se deslocar para a reunião do G20 no Rio de Janeiro. Biden é o primeiro chefe de estado americano em exercício a visitar a floresta Amazônica. Durante a visita, ele deve fazer um sobrevoo da floresta e conhecer o Museu da Amazônia.

Antes de desembarcar em solo brasileiro, o presidente anunciou uma série de medidas para a conservação da floresta, entre elas um aporte de US$ 50 milhões (cerca de R$ 290 milhões) ao Fundo Amazônia, que financia o combate ao desmatamento e a redução das emissões de gases poluentes.

"Hoje, como parte de sua viagem histórica à Amazônia, o presidente Biden anunciará que os Estados Unidos cumpriram sua promessa histórica de aumentar o financiamento climático internacional dos EUA para mais de US$ 11 bilhões por ano até 2024", diz comunicado do governo americano.

O valor está longe dos US$ 500 milhões prometidos em abril de 2023. Além disso, é improvável que o dinheiro chegue de fato ao fundo com a volta de Trump à Casa Branca.

O dinheiro ainda depende do aval do Congresso americano — que terá maioria republicana na Câmara e no Senado a partir do ano que vem. O futuro presidente Trump, do mesmo partido, é contra a imposição de restrições ambientais e ameaçou tirar novamente os Estados Unidos do Acordo de Paris.