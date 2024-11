Após fala de Janja sobre Musk, Lula apazigua: "Não temos que xingar ninguém"

Presidente Lula durante o G20 Social, no Rio de Janeiro - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Sem citar de forma direta a declaração da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, contra o bilionário norte-americano Elon Musk, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ainda na noite deste sábado (16/11) que "não é preciso ofender ninguém". A declaração foi dada por Lula enquanto ele defendia o combate à fome no G20 — que ocorre no Rio de Janeiro.



"Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, não temos que xingar ninguém. Precisamos apenas indignar a sociedade", disse Lula ao comentar conversa que teve com o Papa Francisco sobre campanha contra a fome.

Entenda polêmica com Janja

Durante um painel de debates neste sábado no G-20, Janja xingou o empresário que é dono da rede social X. "Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you, Elon Musk", afirmou a primeira-dama.



Musk reagiu o xingamento, compartilhou uma publicação do deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) no X e escreveu "lol", um símbolo usado na internet equivalente a uma risada. "Eles vão perder a próxima eleição", afirmou o bilionário, também dono da Tesla e da Space X, ao comentar outra publicação que reproduzia o vídeo com a fala de Janja.



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entrou na polêmica. "Já temos mais um problema diplomático", escreveu, em referência ao fato de Musk ter sido indicado para um cargo no governo americano pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.



