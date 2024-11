Biden desembarca no Brasil e sobrevoa Floresta Amazônica

Antes mesmo de desembarcar no país, o presidente anunciou uma série de medidas para a preservação da Floresta Amazônica, entre elas um aporte de US$ 50 milhões - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

O presidente americano Joe Biden desembarcou em Manaus por volta das 13h30 deste domingo (17/11), junto de autoridades, agentes do serviço secreto e da imprensa americana. Ele permanecerá na cidade por quatro horas — em seguida, irá para o Rio de Janeiro para participar da Cúpula do G20.

Biden é o primeiro presidente estadunidense em exercício a visitar a Floresta Amazônica. Assim que desembarcou do avião oficial da Presidência, o líder já embarcou em um helicóptero que realizará um sobrevoo de 15 minutos pela floresta. O presidente ainda visitará o Museu da Amazônia, localizado dentro do Jardim Botânico de Manaus Adolpho Ducke.

Antes mesmo de desembarcar no país, o presidente anunciou uma série de medidas para a preservação da Floresta Amazônica, entre elas um aporte de US$ 50 milhões (cerca de R$ 290 milhões) para o Fundo Amazônia. No entanto, o dinheiro ainda depende da aprovação do Congresso que será controlado pelos republicanos a partir do ano que vem.

Cúpula do G20

A cúpula é o ápice das mais de cem reuniões realizadas pelos países do G20 ao longo do ano. Durante a segunda (18/11) e a terça-feira (19/11), os líderes das nações estarão reunidos para alinhar as pautas debatidas pelo bloco.

A presidência do G20 é rotativa e está com o Brasil desde dezembro de 2023. Os principais objetivos da agenda brasileira são enfrentamento às desigualdades, sustentabilidade e financiamento para o combate às mudanças climáticas.