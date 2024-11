Ministro defende Janja e diz que xingamento a Musk estava "preso na garganta"

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT-SP), saiu em defesa da primeira-dama, Janja da Silva, que xingou o bilionário e dono da rede social X, Elon Musk, no sábado (16/11).

"A verdade é que a Janja falou o que estava preso nas nossas gargantas. Esse é o sentimento sobre Elon Musk e sua interferência negativa na política internacional", afirmou o ministro.

Durante o festival Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, a primeira-dama soltou um "fuck you (vá se f*der, em tradução), Elon Musk". O comentário gerou repercussões internacionais com direito a comentários do próprio bilionário e do ex-presidente Jair Bolsonaro.