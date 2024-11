Lula recebe autoridades do G20 no Rio; Milei foi um dos últimos a chegar

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi um dos últimos a chegar na cerimônia, onde trocou um frio aperto de mão com Lula e posou para foto com pose protocolar - (crédito: Reprodução/CanalGov)

Rio de Janeiro — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe 40 líderes da Cúpula do G20 nesta segunda-feira (18/11), no Museu da Arte Moderna do Rio de Janeiro. Após os cumprimentos, iniciará a abertura da reunião de líderes, com o lançamento da Aliança Global contra a Fome.



Durante a recepção, o petista trocou calorosas boas-vindas com os líderes aliados, como o presidente da China, Xi Jinping, o dos Estados Unidos, Joe Biden, e Cyril Ramaphosa, da África do Sul.

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi um dos últimos a chegar na cerimônia, onde trocou um frio aperto de mão com Lula e posou para foto com pose protocolar.

líder argentino pode dificultar consenso na declaração final de líderes, já que é contrário à taxação dos super-ricos.

Ao todo, estão presentes líderes de 19 países membros — com exceção do presidente da Rússia, Vladmir Putin. Fazem parte do grupo, além do Brasil, ainda, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia.

Outras 20 nações foram convidadas pelo presidente Lula, como Malásia, Angola, Vietnã, Bolívia, Colômbia, México, Chile. Além desses, 15 organizações internacionais participam do evento — entre elas, o Novo Banco do Desenvolvimento, liderado pela ex-presidente Dilma Rousseff, que participa das negociações.

Prioridades brasileiras