Lula dá início a reuniões oficiais com líderes do G20

Encerramento do festival do G20 Social terá presença de Lula, hoje à noite - (crédito: Mayara Souto/CB/D.A Press)

Rio de Janeiro — Começa, hoje, a agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio, para a Cúpula do G20, que ocorre nos próximos dias 18 e 19). Aos poucos, os chefes de Estado de outros países começam a chegar na capital carioca. A expectativa é de que Lula se reúna com 10 líderes e chefes de Estado nos próximos dias.

Em solo carioca desde quinta-feira, Lula teve alguns encontros políticos com o prefeito Eduardo Paes (PSD) e, ontem, conheceu o espaço onde será realizado e encontros dos líderes do grupo das 19 maiores economias desenvolvidas e emergentes do planeta, mais a União Europeia e a União Africana, no Museu de Arte Moderna (MAM) fluminense. “O Brasil receberá delegações de todo o mundo para debater temas como o combate à fome, a transição energética e a construção de um mundo com mais cooperação e trabalho para enfrentar os desafios globais. Somos hoje um país bem diferente de alguns anos atrás, que volta a olhar para o seu futuro e para o futuro do planeta”, escreveu Lula em publicação nas redes sociais.

O museu sediará o Fórum do G20 e o principal objetivo do evento é debater temas para o fortalecimento da economia internacional e desenvolvimento socioeconômico global.

Cerca de 55 países e organizações internacionais estarão na capital fluminense e, entre as presenças mais aguardadas estão as dos presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, e Xi Jinping. Os dois chegam amanhã ao Brasil.

Biden faz uma breve escala em Manaus, para visitar a Amazônia, antes de participar da cúpula. Mas, assim que chegar ao Rio, terá uma reunião bilateral com Lula. O líder chinês também pediu um encontro com o chefe do Executivo. Na quarta-feira, Xi Jinping visitará Brasília e passará o dia com Lula. E, na manhã de hoje, o petista deve se reunir com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.

G20 Social

Neste sábado, terminam os encontros do G20 Social. Lula e o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, participam do encerramento do G20 Social, na tarde de hoje. O país sul-africano é o próximo a presidir o bloco do G20, em 2025, e garantiu a continuidade da realização do fórum social na programação paralela.

Na ocasião, os movimentos sociais e entidades da sociedade civil entregam um documento com as principais reivindicações sociais a serem levadas à reunião de líderes na segunda e terça-feira. Os pedidos estão dentro dos três eixos definidos pelo Brasil como prioritários para esta edição do G20: combate à fome, à pobreza e às desigualdades; sustentabilidade, mudanças climáticas e transição energética justa; e reforma da governança global.

O fim desta noite ainda conta com o último dia do Festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que reúne artistas nacionais em shows gratuitos na Praça Mauá, no centro da capital carioca. Lula participará do evento. (Colaborou Júlia Portela)