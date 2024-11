Cerveja, feijão e pão de queijo: Brasil sedia G20 com cardápio típico

Rio de Janeiro — A sala de imprensa da Cúpula do G20, que conta com mais de 2 mil jornalistas do mundo todo, está bem abastecida. No café da manhã, foi servido pão de queijo recém-saído do forno, que rapidamente virou febre entre os jornalistas de outros países. Além disso, um freezer abriga cerveja liberada, junto com refrigerantes e água.

Desde o meio da manhã, já era possível ver algumas pessoas com uma lata de cerveja na mão. Assim que começou o almoço, a bebida começou a ser ainda mais consumida. Entre os que mais apreciam a bebida típica brasileira estão indianos e mexicanos. Teve até estrangeiro que levou uma bolsa extra na mochila para guardar cervejas.

No buffet do almoço, foram oferecidos arroz, batata, salada, peixe, carne e o tradicional feijão-preto. Para a sobremesa, vários potinhos de pudim, junto a algumas frutas.









Almoço para chefes de Estado

O Correio apurou que o cardápio que é servido aos líderes do G20 é similar ao da sala de imprensa. Os chefes de Estado passarão o dia em reuniões fechadas para acertar os últimos detalhes da Declaração de Líderes do G20. A refeição foi servida durante as discussões. Os temas em debate hoje são o combate à fome e à pobreza e a reforma na governança global.