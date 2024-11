Em meio ao G20, governo acerta compra de gás da Argentina

Ministros do governo brasileiro têm aproveitado as reuniões às margens da Cúpula de chefes de Estado do G20 para firmar acordos comerciais. O titular da pasta de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinou, nesta segunda-feira, um memorando de entendimento com a Argentina para viabilizar a importação de gás natural do campo de Vaca Muerta, localizado no território vizinho.

A estimativa é de que o Brasil compre dois milhões de metros cúbicos por dia no curto prazo, aumentando, nos próximos três anos, para 10 milhões, até atingir 30 milhões em 2030. De acordo com o governo brasileiro, a compra tem potencial para diminuir o preço do insumo no país.

Em coletiva de imprensa, após a assinatura do documento, Silveira afirmou que o objetivo é aumentar a oferta de gás natural e promover a reindustrialização do país.

"Ao concretizar a importação do gás de Vaca Muerta, estamos fortalecendo o desenvolvimento das indústrias de fertilizantes, vidro, cerâmica, petroquímicos e tantas outras que trazem desenvolvimento econômico ao Brasil. Teremos mais gás, e, junto com ele, mais emprego, renda e riqueza para brasileiras e brasileiros", afirmou o ministro.

O gás natural é utilizado como fonte de energia para a geração de calor e eletricidade, além de servir de matéria-prima para a indústria. O componente emite um menor teor de gases poluentes na atmosfera e apresenta elevada produtividade. Entretanto, é uma fonte de energia não renovável.

A importação do insumo já vinha sendo defendida pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. Ele enfatizou que a compra do gás de Vaca Muerta seria uma das apostas para baratear o preço do combustível.

O custo do gás que chegará ao Brasil, no entanto, dependerá da rota escolhida. O documento indica que o grupo deve buscar o uso da infraestrutura já existente nos dois países, permitindo a importação do gás argentino no menor tempo e com o menor custo possível. O memorando tem validade de 18 meses, prorrogáveis.

Estímulos para o agro

O agronegócio também é tema de importantes sinalizações comerciais, entre Brasil e China. A expectativa é de que os dois países firmem acordos de cooperação capazes de impulsionar as exportações em temas correlatos à transição energética. Entre os segmentos debatidos, estão frutas; e biocombustíveis, como o etanol de milho; além de gergelim, sorgo, moídos bovinos e suínos. Os acordos não devem ser publicados imediatamente, passando por revisões entre os dois países.

Os líderes mundiais se comprometeram em combater o protecionismo e defender o sistema de regras comuns, como fazem normalmente na cúpula anual. Porém, o aumento de restrições no comércio internacional, com políticas unilaterais adotadas por países do grupo, que fazem 85% da produção global, provoca preocupação sobre as negociações.

De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), os países do G20 introduziram 91 novas medidas restritivas ao comércio, entre outubro de 2023 e outubro de 2024, numa alta de 85,7% em relação ao relatório anterior fornecido para a cúpula da Índia no ano passado.

A preocupação aumenta com os planos de governo de Donald Trump a partir de janeiro. O republicano é conhecido por seu protecionismo, o que não é de todo ruim para o Brasil. Uma eventual guerra comercial dos EUA com a China pode aproximar ainda mais o agronegócio brasileiro dos chineses, como aconteceu no primeiro mandato de Trump, quando houve aumento das vendas de soja, carne bovina e milho do Brasil para o país asiático.