Novas imagens mostram outros ângulos e objetos usados por homem-bomba

Imagens fornecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) mostram momentos prévios e posteriores ao atentado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, além de outros ângulos do instante da explosão.

Veja vídeos:

Vídeos de câmeras de segurança capturaram o momento em que Francisco Wanderley Luiz atravessa a rua, às 19h26, deixando o estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados, onde ocorreu a explosão do carro, e passa a caminhar, sob a proteção de um guarda-chuva, pela calçada que leva ao STF — onde chega por volta das 19h28.

Outra imagem mostra uma concentração de funcionários fora do prédio do Supremo, próximos ao local onde Francisco joga os primeiros artefatos — um que não explode e outro que explode. Às 19h30, seguranças percebem a movimentação do homem e se mobilizam, mas, alguns segundos depois, é possível ver a primeira explosão, que quase atinge as pessoas que estavam no local.

Alguns funcionários adentram o prédio e outros vão em direção a Francisco, para tentar detê-lo.

O STF também divulgou imagens do artefato, que se assemelha a um cano de PVC envolvido em fita adesiva e que ficou no chão em frente à estátua da Justiça. Outros objetos, como um extintor de incêndio, uma bolsa e algo que se assemelha a uma sacola, também jazem próximos ao corpo do homem.

