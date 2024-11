O que é o grupo "kids pretos", cujos integrantes foram presos em operação da PF

Quatro militares do Exército brasileiro ligados às Forças Especiais, apelidados de "kids pretos", foram presos nesta terça-feira (19/11) suspeitos de planejar matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes após as eleições de 2022.

