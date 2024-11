Xi Jinping desembarca em Brasília para reunião com Lula no Alvorada

O presidente da China, Xi Jinping, desembarcou nesta terça-feira (19/11) em Brasília para uma visita de Estado e reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), amanhã (20), no Palácio da Alvorada.

Xi foi recebido na Base Aérea de Brasília pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Lula ainda está no Rio de Janeiro em compromissos do G20 – dos quais o presidente chinês também participou.

A comitiva chinesa pousou às 15h44 e deixou a base às 16h10 em direção ao hotel onde ficará hospedada. Além dos ministros, o grupo de percussão Batalá participou da recepção.

A delegação chinesa está hospedada em um hotel a poucos metros do Alvorada, que foi completamente esvaziado e teve sua segurança reforçada. As medidas incluem blindagem nas janelas da suíte presidencial, tapumes e patrulhas com cães farejadores. O único “hóspede” permitido no local além da comitiva chinesa é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que mora no hotel desde o início do governo.

Outra adaptação feita para comemorar a visita foi a instalação de bandeiras vermelhas nos postes de luz da Esplanada dos Ministérios. As reuniões com chefes de Estado normalmente ocorrem no Palácio do Planalto, mas o encontro com Xi foi transferido para o Alvorada a pedido da segurança chinesa – e autorizado pelo Itamaraty.

Desde a semana passada, o acesso à residência está restrito devido às preparações de segurança para o encontro.

Reunião bilateral

A chegada de Xi à residência oficial está prevista para as 10h desta quarta, e os dois líderes vão conversar a portas fechadas antes de assinar acordos de cooperação e dar uma declaração a jornalistas. Logo depois, ambos almoçam juntos no Alvorada e, à noite, participam de um jantar oficial no Palácio Itamaraty.

A reunião bilateral é uma das mais esperadas do ano dentro do governo e marca os 200 anos de relações entre os dois países. Segundo a chancelaria brasileira, os acordos assinados abrangem principalmente as áreas de finanças, infraestrutura, cadeias produtivas, transformação ecológica, tecnologia, e as rotas de integração sul-americana – projeto brasileiro que visa conectar os países do continente.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Entre janeiro e outubro de 2024, o fluxo foi de US$ 136,3 bilhões, sendo US$ 83,4 bilhões em exportações brasileiras e US$ 52,9 bilhões em importações, com superavit de US$ 30,4 bilhões.

Os itens brasileiros comprados pela China são principalmente soja, óleos brutos de petróleo e minério de ferro, enquanto os mais importados do país asiático são componentes eletrônicos, veículos e equipamentos de telecomunicação. Desde 2004, quando Lula visitou a China pela primeira vez, o comércio entre os países cresceu mais de 17 vezes.