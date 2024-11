Barroso diz que revelações sobre plano golpista "são estarrecedoras"

Barroso fez as declarações durante uma sessão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizada nesta terça - (crédito: Fotos: Antonio Augusto/STF)

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que as informações sobre um plano golpista para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, integrante da corte, são "estarrecedoras". Barroso fez as declarações durante uma sessão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizada nesta terça.

"Nós amanhecemos com notícias estarrecedoras sobre uma possível tentativa de golpe que teria ocorrido no Brasil após as últimas eleições presidenciais. As investigações ainda estão em curso e é preciso aguardar a sua evolução. Mas tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável", disse o presidente do STF.

O magistrado também afirmou que o caso é a "expressão de um sentimento antidemocrático e de desrespeito ao Estado de Direito". Apesar das declarações, o ministro afirmou que as instituições "estão funcionando" e que as diligências em relação ao caso estão sendo conduzidas com "seriedade".

"Felizmente, nós já superamos os ciclos do atraso dessas quarteladas e dessa visão antidemocrática de que 'eu não suporto que alguém que pense diferente de mim tenha sido eleito'. Um retrocesso imenso saber que nós estivemos perto de alguma coisa como essa", completou. Barroso destacou que os crimes descritos pela Polícia Federal estão previstos no Código Penal e que serão julgados conforme a lei e a Constituição.